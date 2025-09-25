Visites culturelles, ateliers numériques, séances de remise en forme, après-midis dansants… et bien d’autres activités conviviales, pensées pour favoriser les rencontres, le bien-être et la découverte.
Réservée aux personnes de 60 ans et +, cette semaine s’inscrit dans la volonté de la Ville de renforcer le lien social et de proposer des moments de partage riches et variés.
Semaine bleue
Une semaine spécialement dédiée aux seniors montiliens et à ceux des communes de Montélimar Agglomération.
