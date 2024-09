Semaine de la braderie au Kiosque – Braderie vintage de Romans

Sortez vos plus beaux costumes à paillettes, à fleurs ou même venez en pin up ! On vous attend déguisés bien évidemment… En tenues d’époque et nous serons exceptionnellement ouvert du vendredi midi au dimanche midi !

Pensez à réserver votre table au 06.52.92.43.92

Laissez vous tenter par nos animations qui auront lieu du 10 au 13 octobre !

Au programme :

– Jeudi 10 Octobre : Happy Hours cocktails & Soirée Karaoké avec « Objectif Plaisir »

– Vendredi 11 Octobre : Soirée Peace & Love

Flash tattoo avec « Coeur Atypique »

Soirée blind test animation « MrJules »

Venez déguiser en hippies – cocktails et cartes inspirés des années 70

– Samedi 12 Octobre : Soirée disco

Munissez-vous de vos plus beaux vêtements à paillettes et venez swinger sous la boule à facette avec notre DJ Martine aux platines !

– Dimanche 13 Octobre : Rassemblement de véhicules anciens à partir de 10h00 suivi d’une dégustation de vins blancs, planches et plateaux de fruits de mer dès 11h00

Concerts tout au long de la journée :

– De 09h00 à 11h00 : MISTER DID

– De 11h00 à 14h00 : NO ROOT’S

– De 14h00 à 16h00 : Eddy Djé et ses silhouettes