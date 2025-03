Semaine de la Danse – 4ème édition

La Semaine de la Danse propose des spectacles professionnels, des ateliers participatifs et des rencontres inédites. Elle contribue ainsi à faire rayonner l’art chorégraphique sur le territoire et sensibilise le plus grand nombre au plaisir de la danse.

Cette année, plusieurs temps forts viendront rythmer l’événement :

Le Big Bang Bal (17 mai) : nouvelle création participative de la Cie Instabili. Un spectacle festif où le public, accompagné de danseurs professionnels, et d’un groupe de danseurs complices formés pour l’occasion, est invité à vivre une expérience chorégraphique interactive et collective, dans une ambiance électro-jazz originale.

Le spectacle » Chimaéra » (15 mai) : un duo de danse et contorsion-équilibre dont la partition issue de la proximité des corps et de leur subtil équilibre, vient troubler notre rapport au réel. Ce spectacle est proposé lors de deux séances pour les scolaires et une séance pour le tout public, enrichi d’une proposition historique du MUSAT (Musée archéologique du Tricastin).