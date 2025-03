Semaine de la danse

Ciné-danse, plateaux scolaires, plateaux amateurs et conférence chorégraphique rythmeront la semaine. Avec deux temps forts le plateau pro « Chimaréa » avec un duo de danse et de contorsion équilibre porté par Lise Pauton et Virginie Quigneaux le 15 mai et un grand spectacle chorégraphique, le Big bang bal le 17 mai.