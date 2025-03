Semaine de l’enfance

Programme :

Mardi 18 mars à 20h : projection de « Et si on levait les yeux? » au Centre culturel. un film pour les familles sur la prévention de l’usage des écrans.

Mercredi 19 mars de 10h à 11h30 : atelier maquillage à la MJC. Pendant ce temps, possibilité d’écouter des lectures offertes par les bénévoles de « Lire et faire lire ».

Mercredi 19 mars à 15h : spectacle gratuit « French Coin Coin » de la Cie Panthère Noire. Pour les 3-10 ans.

Samedi 22 mars : à la médiathèque, lectures et comptines en langues étrangères (anglais et allemand) de 10 h à 10h30 pour les 3-6 ans et de 10h30 à 11h pour les 6-9 ans.