Semaine de l’Industrie: Escape Game parallaxe 2050

Il permet de répondre à 3 objectifs spécifiques :

1/Permettre à tous les jeunes de dépasser les freins qui empêchent l’orientation vers les métiers du numérique.

2/Faire découvrir, de manière ludique et active, les compétences associées aux principaux métiers du numérique

3/Montrer aux jeunes filles – et à l’ensemble des jeunes – comment s’orienter dans les filières numériques.

« Le scénario ? Venir en soutien de jeunes analystes développeuses, techniciennes ou ingénieures afin de rétablir le nouvel Internet (le Greenternet), et éviter un monde injuste, inégalitaire et patriarcal. »

En incarnant des héroïnes et héros de ce futur, les jeunes toucheront du doigt plusieurs compétences numériques, et ils devront récolter des indices et accomplir une mission dans en un minimum de temps : sauver l’Internet du futur