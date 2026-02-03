Du 21 au 28 février, rendez-vous au Village des Marques d’Anneyron pour profiter de remises allant jusqu’à -60% dans vos magasins. Durant cette semaine exceptionnelle, bénéficiez de réduction supplémentaire sur le prix outlet chez Lafuma Mobilier, Millet , Oxbow, Calida et Aubade.
C’est l’occasion idéale pour s’équiper à prix privilèges auprès de marques emblématiques, que ce soit pour vos prochaines aventures outdoor, votre confort intérieur ou votre garde-robe.
Nos équipes vous accueillent du lundi au samedi, de 10h à 18h non-stop.
Infos : 6 & 19 Rue Victor Lafuma, Anneyron. Parking gratuit.
Semaine Des Marques – Village des Marques
6 & 19 Rue Victor Lafuma 26140 Anneyron Tél. 04 75 31 31 45
