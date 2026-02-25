Spectacle

Semaine du féminin pluriel

ouvert à toutes et tous !
spectacles, concerts, ateliers participatifs, pour observer, questionner le féminin dans sa condition et sa beauté, se relier aux autres…
Jauge limitée pour les spectacles et les ateliers, réservation conseillée.

du 03/03/2026 au 07/03/2026

19 rue de la Mairie 26400 Francillon-sur-Roubion Tél. 06 18 44 39 75

Contacter par mail
Payant

Tarif en fonction du spectacle / ateliers,
Tarif préférentiel pour l’ensemble de la programmation, prix conscient entre 30 et 40EUR.