Tarif en fonction du spectacle / ateliers,
Tarif préférentiel pour l’ensemble de la programmation, prix conscient entre 30 et 40EUR.
Semaine du féminin pluriel
ouvert à toutes et tous !
spectacles, concerts, ateliers participatifs, pour observer, questionner le féminin dans sa condition et sa beauté, se relier aux autres…
Jauge limitée pour les spectacles et les ateliers, réservation conseillée.
19 rue de la Mairie 26400 Francillon-sur-Roubion Tél. 06 18 44 39 75
