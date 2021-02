Semaine Echecs au féminin

Suite au succès de l’année précédente avec la championne Andreea Navrotescu, nous réitérons l’événement. Dans le cadre de la semaine au féminin organisée par la FFE, nous accueillerons Mathilde Broly le samedi 6 mars. Dans le cas où l’événement ne pourra pas être en présentiel nous opterons pour le distanciel. Nous remercions Mathilde pour sa participation. La situation n’est pas évidente pour les clubs. Néanmoins la venue de championne au niveau local est un soutien de taille ! Promouvoir le jeu d’échecs pour les femmes/les filles est indispensable pour lutter contre les préjugés. Chacun a sa place dans le monde des échecs. Prenez soin de vous. On vous retrouve très prochainement. C’est gratuit et ouvert au public. Invitez vos amis/élèves/famille. Prévenez nous à l’avance pour qu’on puisse estimer le nombre de participants et demander si besoin une autre salle.