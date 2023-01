Semaine franco-allemande : Expositions « L’Allemagne et la relation franco-allemande »

Découvrez l’Allemagne et la relation franco-allemande à travers 3 expositions:

– « Villes et paysages allemands : 15 lieux emblématiques »

– « Ökokinderleicht : l’écologie vue par des enfants allemands »

– « L’Allemagne et la France : un demi-siècle d’amitié et de coopération »