Semaine nationale de la petite enfance 2026

Au programme
Des ateliers créatifs et sensoriels pour éveiller la curiosité des enfants, des parcours de motricité pour explorer le mouvement et l’équilibre, des spectacles adaptés aux plus jeunes, des portes ouvertes dans les structures d’accueil pour découvrir leur fonctionnement et des conférences pour accompagner les parents dans leur quotidien…
9 communes de l’Agglo vous ouvrent leurs portes pendant la semaine : Beaumont-lès-Valence, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Étoile-sur-Rhône, Peyrins, Romans-sur-Isère, Saint-Paul-lès-Romans, Valence.