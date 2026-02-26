Semaine nationale de la petite enfance 2026

Pour la 13e édition, Valence Romans Agglo vous invite à entrer dans l’univers quotidien de vos enfants autour du thème « Des équilibres ». Un temps privilégié pour découvrir, expérimenter et partager en famille à travers une programmation riche et variée.

Au programme

Des ateliers créatifs et sensoriels pour éveiller la curiosité des enfants, des parcours de motricité pour explorer le mouvement et l’équilibre, des spectacles adaptés aux plus jeunes, des portes ouvertes dans les structures d’accueil pour découvrir leur fonctionnement et des conférences pour accompagner les parents dans leur quotidien…

9 communes de l’Agglo vous ouvrent leurs portes pendant la semaine : Beaumont-lès-Valence, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Étoile-sur-Rhône, Peyrins, Romans-sur-Isère, Saint-Paul-lès-Romans, Valence.