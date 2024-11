Semaines de l’Ã©co parentalitÃ©

Programme : 17h30 – 19h30

– Atelier Apéritif et boisson animé par le Ceder

– Apéritif partagé à la fin de l’atelier

– Espaces dédiés aux enfants : jouer éco responsable

– Quizz sur l’éco éducation et éco parentalité

– Partage de bonnes adresses, astuces, idées autour de la parentalité

– Affichage des démarches éco label

– Diaporama des ateliers et de la Journée sans jouets en crèche