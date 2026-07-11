Sentli – Crozes-Hermitage

Le quatuor présente un répertoire de sones très varié, où résonne la richesse de ce genre musical encore assez peu connu à l’étranger. En cas d’intempérie, repli à la salle du Millésime.

Le Son Jarocho se situe à la croisée de trois cultures : autochtone (les danses, et les histoires transmises par les textes), espagnole (les instruments à cordes et la langue), et africaine (rythmes chaloupés et vifs, polyrythmie). C’est une musique rurale et communautaire, qui rassemble des personnes de tous âges et de tous horizons, et qui célèbre les choses simples de la vie, l’amour, le lien à la Terre.

Accompagnant leurs voix des instruments traditionnels, guitares (requinto et jarana) et zapateado (danse de claquettes), auxquels vient s’ajouter le groove de la contrebasse, les quatre musiciens apportent leurs influences propres et jouent avec la liberté qu’offre le Son Jarocho pour délivrer une musique acoustique envoûtante, sincère et festive.

à partir de 18h – Buvette par le Sou des écoles et food truck mexicain

De 18h à 20h – Animation par la Maison du jeu

à 19h – Ateliers parents-enfants de découverte musiques traditionnels mexicaines et claquettes

Ce projet est mené dans le cadre de la démarche d’Éducation aux Arts et à la Culture (EAC) portée par ARCHE Agglo avec la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et le Département de la Drôme.

L’objectif est de permettre à tous les habitants d’ARCHE Agglo de rencontrer des créateurs et leurs oeuvres, d’expérimenter des pratiques artistiques et culturelles et de développer un regard critique. Ces projets sont également possible grâce à une dynamique de coopérations sur le plan culturel sur l’ensemble du territoire. »