Septembre : Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors

La saison est lancée ! Ce mois-ci, on diffuse les coupes du monde d’escalade en direct à The Roof Vercors. Viens boire un coup après ta séance et pousser derrière les Bleu.e.s !

COUPE DU MONDE D’ESCALADE EN DIRECT : LE PROGRAMME DE SEPTEMBRE À THE ROOF VERCORS !

La saison est lancée ! Ce mois-ci, on diffuse les coupes du monde d’escalade en direct à The Roof Vercors. Viens boire un coup après ta séance et pousser derrière les Bleu.e.s !

Au programme ce mois-ci :

– 4 & 5 sept : Difficulté ? Koper (Slovénie)

– 11, 12 & 13 sept : Vitesse ? Guiyang (Chine)

– 18, 19 & 20 sept : Vitesse ? Chongqing (Chine)

? Infos retransmission : Diffusions en direct pendant nos horaires d’ouverture.

Horaires de la salle :

– Lun, Mar, Jeu, Ven : 11h – 22h30

– Mercredi : 9h – 22h30

– Week-end & jours fériés : 9h – 20h

On vous détaille les horaires exacts sur nos réseaux sociaux avant chaque étape !