Seul en scène : « Les Silencieuses » (récit d’un voyage)

Si la poésie érotique est attestée en France depuis le Moyen-Âge, seuls les hommes semblent s’être autorisés à nommer librement leurs désirs. Où est donc passée la poésie érotique féminine ? Silencieuses, les femmes ? Non, silenciées plutôt.

Sous la pudeur apparente du » beau sexe » se cache la réalité violente d’une parole interdite. Nous vous proposons de soulever ce voile et de mettre au jour, par des textes oubliés, une histoire qu’on a omis de nous apprendre.

Depuis l’Antiquité, les hommes ont beaucoup plus écrit que les femmes sur le sujet du désir. Jusqu’à s’imaginer le désir masculin comme davantage irrépressible, et se réserver la parole érotique. Fruit de deux années de recherche, ce spectacle vous propose de plonger dans des livres oubliés qui révèlent une réalité tout autre.

Le spectacle s’adresse aux adultes et aux jeunes à partir de 16 ans.