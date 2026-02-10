Conférence | Sévigné, un matrimoine culturel ?
Par Nathalie Friedel.
Conférence suivie d’un temps d’échange
Tarifs :
? Plein tarif 13EUR
? Tarif réduit 10EUR
? 10EUR avec le Pass conférence (vendu uniquement par téléphone ou sur place)
?? Accès au château inclus dans le billet
Pass conférence à 80EUR, pour 8 conférences organisées dans le cadre de l’Année Sévigné 2026.
Programme complet du cycle de conférences
– Sam. 07 février : La gastronomie au temps de Madame de Sévigné
– Dim. 08 février : Madame de Sévigné à Grignan
– Sam. 07 mars : Sévigné, un matrimoine culturel ?
– Sam. 21 mars : L’écriture de la tendresse dans les lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan
– Sam. 26 septembre : Madame de Sévigné, chroniqueuse judiciaire
– Sam. 17 octobre : Combattre au 17e siècle
– Sam. 31 octobre : La mode au 17e siècle
– Sam. 07 novembre : L’art de se parfumer au 17e siècle