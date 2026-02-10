Dans le cadre de l’Année Sévigné au château de Grignan – Par Nathalie Friedel. Conférence suivie d’un temps d’échange

Conférence | Sévigné, un matrimoine culturel ?

Par Nathalie Friedel.

Conférence suivie d’un temps d’échange

Tarifs :

? Plein tarif 13EUR

? Tarif réduit 10EUR

? 10EUR avec le Pass conférence (vendu uniquement par téléphone ou sur place)

?? Accès au château inclus dans le billet

Pass conférence à 80EUR, pour 8 conférences organisées dans le cadre de l’Année Sévigné 2026.

Programme complet du cycle de conférences

– Sam. 07 février : La gastronomie au temps de Madame de Sévigné

– Dim. 08 février : Madame de Sévigné à Grignan

– Sam. 07 mars : Sévigné, un matrimoine culturel ?

– Sam. 21 mars : L’écriture de la tendresse dans les lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan

– Sam. 26 septembre : Madame de Sévigné, chroniqueuse judiciaire

– Sam. 17 octobre : Combattre au 17e siècle

– Sam. 31 octobre : La mode au 17e siècle

– Sam. 07 novembre : L’art de se parfumer au 17e siècle