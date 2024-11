Tous les 3ème jeudi du mois, c’est scène ouverte SHAKER ! à L »artsolite, et cette année le beaujolais nouveau s’invite à la fête..

Pour son SHAKER de novembre, L »artsolite reçoit VLADAN, un auteur, compositeur et interprète d’inspiration pop rock !

Il sera rejoint par Mathieu et sa guitare en deuxième partie de soirée…

Un chapeau tournera en fin de soirée pour les artistes.

Et pour accompagner son snacking, le chef vous proposera de fêter avec lui le beaujolais nouveau !