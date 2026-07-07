Concert, Festival, Théâtre

Shakespeare in song – Festival de Shakespeare & Cie

Bien plus qu’un concert, Shakespeare In Song est un voyage théâtral et musical. L’acteur et musicien anglo-italien Daniel Zappi redonne vie aux célèbres sonnets et chansons de William Shakespeare à travers des compositions originales.

Shakespeare in song – Festival de Shakespeare & Cie
Le 31/07/2026 18:30
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Accompagné sur scène par une multitude d’instruments (guitare, piano, mandoline), le spectacle navigue entre humour, drame et anecdotes historiques. Une célébration moderne, accessible et émouvante du grand dramaturge, saluée lors de sa tournée internationale !