Accompagné sur scène par une multitude d’instruments (guitare, piano, mandoline), le spectacle navigue entre humour, drame et anecdotes historiques. Une célébration moderne, accessible et émouvante du grand dramaturge, saluée lors de sa tournée internationale !
Concert, Festival, Théâtre
Shakespeare in song – Festival de Shakespeare & Cie
Bien plus qu’un concert, Shakespeare In Song est un voyage théâtral et musical. L’acteur et musicien anglo-italien Daniel Zappi redonne vie aux célèbres sonnets et chansons de William Shakespeare à travers des compositions originales.
Le 31/07/2026 18:30 Informations complémentaires
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