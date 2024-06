Shame on X – FÃªte votive Saint Laurent

Programmation Vendredi 9:

14h30 concours de pétanque, allée des platanes

18h course des garçons de café

21h30: Shame on X (concert reprise rock)

Shame on x, c’est du rock qui déchaîne les passions et libère les tensions! Un groupe atypique et décalé avec un répertoire de reprises aussi frenchies qu’internationales: de Téléphone aux Red hot en passant par les Rita Mitsouko, Queen ou encore Lenny Kravitz!

*pendant toute la durée de la fête: manèges et stands forains sur allée des platanes