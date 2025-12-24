Une série de meurtre à Londres, l’Inde des maharajahs, un fort cerné par les révolutionnaires, un trésor caché, un complot, un juge en vacances, une course poursuite sur la Tamise et même une pizza 4 fromages ! Le signe des 4 (The Sign of the Four) est la deuxième enquête de Sherlock Holmes écrite par Conan Doyle en 1889 suite à la demande d’un éditeur américain.
Les décors et les costumes d’époque ajoutent une dimension authentique au spectacle, transportant les spectateurs dans le Londres du XIXème siècle. Les comédiens, par leur talent et leur énergie, donnent vie à cette histoire complexe et pleine de rebondissements, tout en ajoutant une touche de légèreté et de rire.
Venez résoudre cette enquête interactive à l’humour familial ! Le signe des 4… La troisième adaptation théâtrale de Sherlock Holmes par Christophe Delort.
Sherlock Holmes – Le signe des quatre
Meurtres à Londres, trésor caché, complot et humour?! « Le Signe des 4 » plonge dans l’univers de Sherlock Holmes, entre enquête, action et rires. Une adaptation vive et ludique signée Christophe Delort, fidèle à l’esprit de Conan Doyle.
place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
Une série de meurtre à Londres, l’Inde des maharajahs, un fort cerné par les révolutionnaires, un trésor caché, un complot, un juge en vacances, une course poursuite sur la Tamise et même une pizza 4 fromages ! Le signe des 4 (The Sign of the Four) est la deuxième enquête de Sherlock Holmes écrite par Conan Doyle en 1889 suite à la demande d’un éditeur américain.