Sillon biennale d’art et des cultures

Depuis 2019, SILLON trace un chemin singulier au coeur de la Drôme, en conjuguant art contemporain, dialogue des cultures et valorisation du territoire. 160 artistes 30 lieux d’expositions atypiques

En six années et trois éditions la biennale a su gagner la reconnaissance du monde artistique et du public, devenant un événement culturel de référence en France et en Europe, tant pour la qualité de sa programmation artistique que pour son approche profondément transversale.

Pensé dès l’origine comme un parcours d’art et de rencontres, SILLON a travaillé à décloisonner les disciplines, faisant se croiser artistes, penseurs, paysans, artisans et habitants autour de grandes questions contemporaines : diversité culturelle, écologie, spiritualité, transmission des savoir-faire, liens entre art et territoire. Plus de 150 artistes, parmi lesquels Francis Alÿs, Claude Viallat, Katinka Bock ou encore Charles Fréger et Marine Lanier ainsi que plus de 100 intervenants comme Eric de Chassey, Joëlle Zask, Camille de Toledo, François Sarano, issu-es d’horizons variés ont déjà participé à cette aventure culturelle unique.

Si Cette transversalité a forgé l’identité et le rayonnement de la manifestation, SILLON choisit en 2025 de revenir au coeur de son projet: un parcours d’expositions dense et exigeant, mettant à l’honneur les arts visuels dans toute leur diversité.

En redonnant toute sa place à la recherche artistique, à l’expérience sensible de l’art, à la contemplation comme à la réflexion, SILLON rappelle que l’art est un droit et un besoin, un outil pour décrypter notre époque, une invitation à habiter pleinement les territoires.

Pour cette 4? édition, SILLON se recentre géographiquement autour de Dieulefit, terre de potiers, de céramistes et de savoir-faire artisanaux, refuge des pensées modernes qui incarne ce lien intime entre patrimoine, création et engagement citoyen que porte la biennale. Son cadre naturel exceptionnel et son histoire marquée par la solidarité et la résistance en font un écrin tout désigné pour accueillir cette nouvelle édition. Nous remercions ici la commune pour son formidable soutien.