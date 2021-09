Sillon – journée autour du sauvage et du vivant à la forêt de Saoû

SILLON est un événement artistique et culturel, engageant de nouvelles formes de rapport au territoire, à la personne et aux oeuvres artistiques. Il vise à activer des décloisonnements et créer des synergies indispensables au partage des savoirs.

Imaginée par Bastien Joussaume et mise en oeuvre par l’Association LAMIS, basée à l’Atelier Chroma à Saoû, la première édition de » Sillon « , en mai 2019, avait d’abord surpris puis enthousiasmé les visiteurs par sa qualité, sa diversité et son originalité. Elle proposait d’inscrire l’art contemporain dans un territoire rural en multipliant les événements, les expositions et les rencontres au fil d’une itinérance dans plusieurs villages drômois. Appuyés désormais par une équipe motivée aux compétences variées et avec le soutien de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, les organisateurs ont choisi cette année de lui

donner une dimension encore plus ambitieuse en mobilisant 6 villages du coeur de la Drôme et en investisant pas moins de 20 sites d’expositions et de rencontres le tout sur la quasi totalité du mois d’octobre (du 8 octobre au 1er novembre) avec des » temps forts » tous les week-ends.

C’est la créativité sous toutes ses formes qui sera célébrée. Peinture, sculpture bien sûr mais aussi littérature, musique, photographie, ateliers créatifs, jeux pour enfants et même gastronomie font partie des champs explorés par les artistes invités et les intervenants.

Pour s’intégrer au terroir, mais aussi pour le faire appréhender, ce sont notamment des lieux de vie et d’activités agricoles qui serviront de pôles d’animations en fin de semaine. Les autres événements ayant lieu dans des sites patrimoniaux parfois à (re)découvrir. Le nombre et la qualité des rencontres ont été soigneusement étudiés accueillant aussi des réflexions philosophiques, politiques, spirituelles, naturalistes ou autres associant des intervenants issus de

milieux divers et parfois surprenants. L’itinérance douce pour aller d’un espace à l’autre seront particulièrement mises en valeur pour permettre à chacun de prendre le temps de la découverte, de la rencontre et du partage. Une manifestation ouverte et accessible à tout le monde et à tous les âges qui offre l’occasion de s’émouvoir, de rêver, de réfléchir, de partager, d’apprendre, d’interroger, de comprendre et de découvrir.