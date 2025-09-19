ARTISTES PRÉSENTÉ-ES: Exposition ‘Visite l’intérieur de la terre…, V.I.T.R.I.O.L. : petite suite alchimique #2 :’
>Jean-Luc Favero, Arthur Lambert, Laure Molina, Alain- Jacques Lévrier-Mussat, Vladimir Skoda, Jean-Michel Othoniel, Basserode, Danièle Orcier, Niek van de Steeg, Myriam Mechita, Carole Melmoux, Dominique de Varine
Daniel LasHeras, Philippe Deloison, Virginie Cavalier, Olivier Raud, Sandra Lorenzi, Isabelle Peru, Etienne Renzo, Anne Laroche, Tiphaine Calmettes, Jean-François Noble, Delphine Gigoux-Martin, François Augiéras….
Avec la participation de Néandertal et Serge Maury, du moine Basile Valentin, de Rembrandt van Rijn, Albrecht Dürer
Sillon – Parcours des expositions – La Borie D’Aline
COMMISSARIAT PASCAL PIQUE – MUSÉE DE L’INVISIBLE
89 Rue des Raymonds 26220 Dieulefit
