Sillon – Parcours guidé Art et Patrimoines Dieulefitois

Parcours guidé Art et Patrimoines Dieulefitois Entre patrimoine architectural Dieulefitois et expositions artistiques de SILLON, parcours autour des enjeux de la création entre hier et aujourd’hui.
En partenariat avec l’Office du Tourisme Dieulefit-Bourdeaux
(Rdv au Domaine des sources devant le château
Inscription conseillée au 04 75 46 42 49 et 04 75 53 35 90 Limité à 15 personnes)
Le Château Rue des Ecoles 26220 Dieulefit Tél. 04 75 46 42 49
