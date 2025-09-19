> 10 h 30 Parcours guidé autour de la céramique à Dieulefit
Haut lieu de la poterie à travers les âges et bassin de création
de la céramique contemporaine, visite autour de l’histoire de la terre à Dieulefit.
En partenariat avec l’association Pierres Vives
Sillon – Parcours guidé autour de la céramique
(Rdv devant l’Office du Tourisme, place de l’abbé Magnet
Inscription conseillée au 04 75 46 42 49,
04 75 53 35 90 / Limité à 15 personnes)
1 Place Abbé Magnet 26220 Dieulefit Tél. 04 75 46 42 49
