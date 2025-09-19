Visites

Sillon – Parcours guidé des gestes et métiers de Dieulefit

(Rdv devant l’Office du Tourisme, place de l’abbé Magnet
Inscription conseillée au 04 75 46 42 49,
04 75 53 35 90 / Limité à 15 personnes)

Le 11/10/2025 14:00

1 Place Abbé Magnet 26220 Dieulefit Tél. 04 75 46 42 49

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Visite des ateliers et boutiques de :
Antoine Martin, ferronnierserrurier-métallier, LA FORGE
Annabelle Richiardone, cordonnière, LA CORDONNERIE DIEULEFITOISE
Paul Jullien, libraire, LE VENTRE DE LA BALEINE
Belinda Pollard, brodeuse d’art, STRATES
Jean Da, Chocolatier Designer, ATELIER JEAN DA
Adeline Cathelin, directrice artistique – design, MO-MO STUDIO
Vanessa Huguenin, commerçante, GRANDS MAGASINS
Marine Buttner, atelier-modeconcept, SOIS SAGE
Nicola Testa & Amandine Obis, potier-es-céramistes, LA POTERIE
En partenariat avec l’Office du Tourisme
de Dieulefit-Bourdeaux et l’Union des
Commerçants et Artisans de Dieulefit