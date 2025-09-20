Sillon – Rencontre avec Guillaume Bardet et Marc Chauveau

Dans le cadre de la commande pour le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris, Guillaume Bardet, designer et artiste Dieulefitois et Marc Cheveau, frère Dominicain et commissaire d’exposition, échangent autour de cette aventure artistique.

Le 12/10/2025 15:00
Dans le cadre de la commande pour le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris, Guillaume Bardet, designer et artiste Dieulefitois et Marc Cheveau, frère Dominicain et commissaire d’exposition, échangent autour de cette aventure artistique, spirituelle et humaine unique.
De la conception à la réalisation des pièces dans l’atelier de Dieulefit à la consécration de l’autel à la cathédrale.