Évoquant ce lieu, son histoire et ses enjeux actuels nous y rencontrons Didier Chamizo, considéré comme l’un des précurseurs du street art, qui illustre l’importance de l’accès à l’art pendant les temps de détention. Incarcéré pendant 17 ans au total pour sa participation à des braquages de banque et à un trafic d’armes, celui qui était déjà un artiste exposé n’a pas cessé de peindre derrière les barreaux et de développer au sein de l’établissement carcéral de nombreux projets avec les détenus.
En partenariat avec CONCERTINA,
festival de rencontres autour
des enfermements.
Sillon – Rencontre avec le peintre Didier Chamizo
Emblématique de l’esprit et de l’histoire Dieulefitoise, l’école de Beauvallon crée en 1929 par Marguerite Soubeyran et Catherine Krafft est une structure dédiée à l’enfance et pionnière de la pédagogie active en France.
