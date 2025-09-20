Pour en discuter, les architectes Marguerite Anthonioz et Régis Mandrillon de MAA ATELIER et la scénographe Maïda Chavak installent une grande table 26, rue du Bourg.
Cartographies du territoire, plans-en-cours, plans-futurs : la Belle Tablée est ouverte à toustes !
SILLON – Une belle tablée, Comment habiter, rénover et construire sur un territoire rural comme celui du pays de Dieulefit
26 rue du Bourg 26220 Dieulefit Tél. 06 31 17 68 40
