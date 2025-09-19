Visites

Sillon – Visite chemin des artistes réfugiés

(Rdv devant le mémorial parc de la baume / Inscription conseillée
au 04 75 46 42 49 / 04 75 53 35 90
Limité à 15 personnes)

Le 26/10/2025 10:30
Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Un site naturel d’exception raconte l’accueil des artistes français et allemands, de Otto Wols à Étienne-Martin, réfugiés et résistants, à Dieulefit,
pendant la Deuxième Guerre.

En partenariat avec l’Office
du Tourisme Dieulefit-Bourdeaux.