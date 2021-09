Sillon – Visite de la ferme de Valery Martineau

10h30 Conférence et rencontre avec Hervé Covés, prêtre franciscain et agrobiologue autour de l’agriculture syntropique

la syntropie est la caractéristique du monde vivant à tendre vers de plus en plus d’organisation, vers une complexification de plus en plus élevée. C’est le contraire de l’entropie, phénomène qui fait tendre la matière inanimée vers l’ordre et le désordre et donc la destruction. En 30 ans, Ernst Gotsch a développé au Brésil une agriculture qui se définit par la création plutôt que par la destruction, par l’harmonie plutôt que le désordre.La vie est basée sur des processus qui évoluent de formes simples à complexes. Chaque espèce sur la planète et chaque être humain a une fonction dans notre grand système. L’idée est que la planète est un organisme et que son métabolisme a toujours une balance énergétique positive, qui » drive » l’augmentation constante de la complexité des écosystèmes. Par exemple, même si la décomposition de chaque être vivant est entropique au niveau individuel, elle autorise d’autres procédés syntropiques à une échelle régionale ou mondiale. Les processus syntropiques nécessitent la lumière du soleil pour produire de l’énergie et partout sur terre, la vie s’organise pour utiliser de manière optimale les déchets issus de l’entropie.On peut développer une agriculture à partir de cette philosophie, en faisant en sorte que les systèmes agricoles favorisent la vie à travers la photosynthèse en premier lieu. Le but est de créer plus de vie et de fertilité des sols, un système prospère et d’abondance. Pour cela il faut supprimer les procédés entropiques, c’est à dire de destruction, comme la culture sur brûlis, l’usage d’engins trop lourds ou puissants, les fertilisants chimiques et les pesticides

12h Repas partagé

14h Visites de la ferme et rencontre avec l’ADAF, association d’agroforesterie Drômoise et Valery Martineau, maraîcher.

17h Conférence de Gabriel Lesquois autour de la nourriture pranique

» Prana » est un terme sanskrit (langue autrefois parlée en Inde), voulant dire énergie universelle de vie. Cette énergie est contenue dans tous les êtres vivants et alimentent nos méridiens.

Il est dit que sans cette énergie, la vie ne serait pas possible. Aussi, la médecine chinoise stipule que des douleurs peuvent être l’expression de l’énergie freinée ou bloquée dans le corps.

Cette énergie universelle est connue sur tous les continents et depuis l’Antiquité.

Elle est aussi appelée » pneuma » chez les grecs, » wakonda » chez les amérindiens, » ruah » chez les juifs, » lumière » pour les chrétiens, » chi » pour les chinois, etc. Aussi il est tout à fait possible de soigner, soulager grâce à cette énergie

Par ailleurs, il y a un nombre croissant d’individus se suffisant d’une nourriture pranique consciente, entre 40000 et 50000 actuellement dans le monde, environ 400 personnes en France grâce à cette énergie dite universelle et qui se trouve partout dans l’atmosphère.