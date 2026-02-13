Simplement Impro !

C’est le théâtre d’improvisation qui nous a réunis. Potes dans la vie comme sur la scène, notre complicité offre à notre public de belles histoires uniques et éphémères. Une soirée avec Les Potes Au Feu c’est la promesse de rires et de surprises. Nous partageons et vivons avec vous de folles aventures improvisées portées par le piano qui nous accompagne. Alors venez avec votre grain de sel, nous partagerons généreusement notre grain de folie avec vous.

Pour la 3ème année consécutive, Les Potes au Feu soutiennent l’Association Vamagazelle pour leur nouveau Projet à Madagascar : course solidaire à destination des enfants Malgaches à qui nous apporterons des fournitures scolaires. Alors venez tous avec une trousse, ciseaux, règles, petits cahiers grand carreaux, petites peluches, album de coloriage… vous pourrez nous aider à remplir nos valises !