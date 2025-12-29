On accueillera ensuite le groupe Sioule et sa Trad Funk.
En début de soirée, la FAMDTA vous proposera une initiation gratuite aux danses trad.
Enfin un boeuf trad ouvert à tous.tes clôturera la soirée !
Sioule avec Jazz Action Valence et initiation au bal trad
Tout d’abord on l’a construite, comme plusieurs autres dates tout au long de l’année, avec Jazz Action Valence.
Le concert commencera par un rendu des élèves de JAV.
Île-Parc Girodet 811 Allée André Revol 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 09 73 89 69 25
