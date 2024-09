SISM Ã  Dieulefit (semaines d’information sur la santÃ© mentale)

– Du 7 au 20 Octobre Expositions et Témoignages « En Mouvement pour notre santé mentale » à la Mine d’Art aux horaires d’ouverture de l’établissement (10, quai Jean Morin) Vernissage 7 octobre à 16h00

– Du 7 au 20 Octobre Expositions et Témoignages « En Mouvement pour notre santé mentale » à la Mine d’Art aux horaires d’ouverture de l’établissement (10, quai Jean Morin)

Vernissage 7 octobre à 16h00

– Mardi 8 octobre : Randonnée Maximum 5km 14h00 place Châteauras (ouverte à toutes et tous sans inscription)

– Jeudi 10 octobre : Atelier et Conférence

16h30 Ateliers participatifs (Liens entre activité physique et santé mentale)

18h00 Table ronde Conférence animée et diffusée en direct par Radio-là (en présence du Dr Tomas-Bouil, psychiatre chef de pôle du CH Drôme Vivarais )

Au Tiers-lieu du Parc (51, rue des Reymonds)

– Lundi 14 octobre : Tournois de Foot en marchant de 17h30 à 19h30 au stade de foot de Dieulefit avec le FC540. Ouvert à toutes et tous sans inscription.

– Mardi 15 octobre : Mardi 15 octobre : soirée Jeux de Société à partir de 16h30 au Tiers-Lieu du Parc (51, rue des Reymonds)

(animé par l’association Tour de Jeux) Sélection spéciale de jeux sur le thème de la santé mentale et de la mise en mouvement.

– Jeudi 17 octobre : Projection du film » en attendant la fête » de Florine Constant et José Ramirez Romero,2022, durée 45mn

à 18h30 au cinéma Labor (55, rue Justin Jouve)

Suivi d’un débat avec les réalisateurs et du Dr Martinez (psychiatre chef du service du CMP de Dieulefit) Entrée prix Libre