Évènement organisé le cadre des semaines d’information sur la santé mentale (SISM) .
Une conférence écrite et interprétée par Marie Louvet
SISM – Conférence gesticulée « Folie du monde sors de mon corps ! »
À travers son admiration pour les gens atypiques qui l’ont parfois payé cher dans l’histoire, Marie Louvet s’interroge sur le monde qui l’entoure : est-il possible de coopérer, de tisser des liens avec soi-même, avec l’autre, avec le vivant et le monde?
16 bd Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62
Évènement organisé le cadre des semaines d’information sur la santé mentale (SISM) .