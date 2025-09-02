Spectacle

SISM – Conférence gesticulée « Folie du monde sors de mon corps ! »

À travers son admiration pour les gens atypiques qui l’ont parfois payé cher dans l’histoire, Marie Louvet s’interroge sur le monde qui l’entoure : est-il possible de coopérer, de tisser des liens avec soi-même, avec l’autre, avec le vivant et le monde?

Le 07/10/2025 18:00

16 bd Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Évènement organisé le cadre des semaines d’information sur la santé mentale (SISM) .
Une conférence écrite et interprétée par Marie Louvet