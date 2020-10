Sit In #1 : Fanny Lalande Lecture/concert

Pour cette première, on accueille Fanny Lalande pour la sortie de son 4ème roman. Lecture d’extraits mis en musique.

? FANNY LALANDE: Lecture/Concert

? MAR 27 OCT ? 5/0*EUR ? M?ISTRAL PALACE ?? #VALENCE

? FANNY LALANDE

Le parcours de Fanny Lalande se tisse depuis longtemps, pas à pas. Au fil des rencontres, elle a partagé l’écriture avec des musiciens, des graffeurs, des illustrateurs, des peintres ou des slameurs.

Elle écrit la musique dans les oreilles, en public, sur une scène, en festival, à la radio, en direct, par correspondance… pour créer des textes vivants et qui s’enrichissent des autres.

La scène s’est naturellement invitée dans son parcours, qu’il s’agisse de performances d’écriture live ou de lectures accompagnées de musiciens, pour une littérature vivante et engagée.

Les Forêts bleues est son 4e roman et, pour sa sortie, une lecture sera donnée au Mistral Palace, mise en musique par Guillaume Andrea et Jeremy Mezzafonte, et Julien Vicomte mêlera sa voix à celle de Fanny.

Résumé du livre :

» Tout ce qui meurt dans la forêt ne disparaît jamais. La terre le dévore. Et recrache ce qui doit l’être. »

Les secrets de famille sont de ceux que l’on enfouit sous la terre, en espérant que chacun veillera à ne pas les déterrer. Chacun sait. Tout le monde fait semblant d’oublier. Pourtant, vient toujours l’instant où quelqu’un choisit d’aller creuser. Plus profond.

Soirée en présence de Delphine Bucher des éditions de la dernière chance, qui a réalisé les gravures des « forêts bleues »

