Sites (un peu) secret en Baronnies

Patrick Ollivier-Elliott, ex-industriel et forestier, est un auteur-illustrateur qui a écrit et illustré une vingtaine d’ouvrages sur la Provence, le Dauphiné, les Alpes, et même l’Île de Ré après s’être trompé à une bifurcation.

Ses ouvrages – qui sont la traduction de coups de coeur qu’il a pour de petites contrées en France – sont essentiellement consacrés au patrimoine, grand et petit ; ils se caractérisent par une extrême précision dans la recherche de tous les sites et curiosités de chaque commune, et par une narration invitant le lecteur à aller les découvrir.

Les textes sont illustrés de dessins à la plume, environ 300 dessins par livre. Son dernier ouvrage, publié en 2021, est dédié à Aix-les-Bains, une ville qui fut la coqueluche mondaine de l’Europe de la Belle Époque, et des pays riches durant les Années Folles ; donc une cité au patrimoine bâti particulièrement riche

Il vient de terminer un livre sur le Queyras, et va démarrer un livre sur Chambéry.

Le thème de la conférence

Invitation à la visite de 21 sites des Baronnies peu ou mal connus, sauf par ceux qui ont appris par coeur l’excellent livre Les Baronnies, mode d’emploi d’un fragment de Paradis.

Il y a là des villages entiers (jamais très grands, à vrai dire), des chapelles paumées, des châteaux et des tours, une forteresse qui n’existe plus, et même le toit du monde.

La sélection de ces 21 sites a été l’occasion de déchirements, car POE aurait voulu vous parler de tous les sites des Baronnies, mais pour ce faire il aurait fallu réserver la salle pour une semaine et prévoir des vivres.

Maintenant que tout le monde se promène partout, sans doute certains d’entre vous connaissent certains sites. Le conférencier s’en excuse par avance, mais sera quand même heureux d’en parler, et écoutera avec plaisir les compléments de connaissance qui pourront lui être apportés

Nous comptons sur vous.