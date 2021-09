Soins et bien-être pour soi – Semaine Bleue 2021

Atelier coiffure et soins esthétiques (visages, nuque, mains, peau…) dans le cadre de la Semaine Bleue 2021.

Accès à l’espace de gratuité pour « relookage », organisé par la Maison des Possibles, les ateliers du CARE (coiffeuse et esthéticienne solidaires) et l’espace de gratuité en partenariat avec le Pôle CAP Drôme Provençale.

Gratuit en échange de menus services, ouvert à tous (sur inscription avant le 4 octobre).

Transport solidaire à la demande (réservation 48h à l’avance), contact et réservation de transport au 04 75 26 47 31 ou 06 74 28 26 62.