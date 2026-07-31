La Ferme du Facteur Enchantée vous invite à sa guinguette le vendredi 7 août. Dès 19h, installez-vous et dégustez votre repas au brasero. De 19h à 19h30, participez à un atelier découverte de la ruche avec Marine.
À 19h30, Justine animera la soirée avec de la variété française en live.
À 20h30, un moment privilégié de nourrissage des animaux vous attend avec les agneaux, chevreaux et veaux.
À 21h, Justine reprendra la scène pour un deuxième set musical.
Enfin, à partir de 22h, la musique d’ambiance vous fera danser et chanter jusqu’au bout de la nuit.
Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée
Venez profiter d’une soirée guinguette à la ferme avec repas brasero, animation musicale, atelier autour de la ruche, nourrissage des animaux et musique d’ambiance.
80 route de la Gaillardière 26390 Hauterives Tél. 06 62 75 81 87
La Ferme du Facteur Enchantée vous invite à sa guinguette le vendredi 7 août. Dès 19h, installez-vous et dégustez votre repas au brasero. De 19h à 19h30, participez à un atelier découverte de la ruche avec Marine.