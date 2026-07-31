Animations, Concert

Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée

Venez profiter d’une soirée guinguette à la ferme avec repas brasero, animation musicale, atelier autour de la ruche, nourrissage des animaux et musique d’ambiance.

Soirée à La Guinguette de la ferme du Facteur Enchantée
Le 07/08/2026 19:00

80 route de la Gaillardière 26390 Hauterives Tél. 06 62 75 81 87

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Payant

La Ferme du Facteur Enchantée vous invite à sa guinguette le vendredi 7 août. Dès 19h, installez-vous et dégustez votre repas au brasero. De 19h à 19h30, participez à un atelier découverte de la ruche avec Marine.
À 19h30, Justine animera la soirée avec de la variété française en live.
À 20h30, un moment privilégié de nourrissage des animaux vous attend avec les agneaux, chevreaux et veaux.
À 21h, Justine reprendra la scène pour un deuxième set musical.
Enfin, à partir de 22h, la musique d’ambiance vous fera danser et chanter jusqu’au bout de la nuit.