Soirée à thème avec le duo chorégraphique : Blanche & Denis

Et si vous veniez à la rencontre d’un duo chorégraphique sur l’amitié ? Blanche et Denis, c’est l’histoire de deux ami·es, un homme, une femme, deux corps, deux âmes, un même souffle.

OYÉ OYÉ MOUSSAILLON·NES ET MATELOT·ES !?

Interprété par Sébastien et Sylvie, ce moment dansé tisse la complicité, la solitude, l’écoute, les liens profonds entre artistes… Bref, tout ce qui rend l’amitié poétique <3

Musique, théâtre et mouvements au menu, dans une ambiance à la fois cinématographique et chaleureusement vivante

??? Une variation sensible et passionnée proposée par la Cie Balades

Petite buvette sur place – pour trinquer à l'amitié, aux retrouvailles, ou à votre voisin·e de chaise inconnu·e

* C'est gratuit

* C'est ouvert à tou·tes

* C'est au Chalutier

* Faites tourner l'info dans vos réseaux !