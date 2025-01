SoirÃ©e Ã  thÃ¨me:

Pour la Saint-Valentin, Fabrico t’invite à un évènement spécial : la Game Jam de l’Amour ! Le concept ? 48h pour développer un jeu vidéo ! Que tu sois développeur, graphiste, musicien ou game designer, professionnel ou amateur, tu es le/la bienvenue pour cette aventure créative sur la thématique du love, du kiff, de la tendresse.

Deux équipes seront composées vendredi soir afin de mener à bien deux projets originaux, qui seront ensuite présentés le dimanche à 17h.

: https://www.helloasso.com/associations/fab-at/evenements/game-jam

– Artistes et/ou geeks : féru de graphisme, communication, jeu vidéo, informatique, électronique, musique, cinéma…

– Age : 18+ ou 16+ accompagné

– Compétence requise : amateur, confirmé ou professionnel

– Matériel requis : Ton ordinateur portable ou fixe, tes instruments, ta manette USB, cahier…

> En achetant un billet, tu t’engages à participer à la création d’un jeu vidéo en 48h et à prévenir en cas de désistement.

Fabrico, 7 Rue Belle Image, 26000 Valence

Vendredi 14 à dimanche 16 février

Horaire : Ven : 18h-23h / Sam : 8h30-23h / Dim : 8h30-18h

Vendredi 18h : Accueil et présentation des règles

Dimanche 17h : Rendu, présentation et test des jeux