Soirée années 80

Rendez-vous au bar restaurant le Local pour profiter d’une soirée années 80. Une petite restauration est prévue sur place.

Le 29/08/2025 19:00

2 place du Relais 26240 Saint-Jean-de-Galaure Tél. 09 62 03 10 13

Gratuit pour les visiteurs