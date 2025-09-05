Soirée atelier, panier artistique & spectacle

OYÉ OYÉ MOUSSAILLON·NES ET MATELOT·ES
On hisse les voiles pour une soirée qui va décoiffer vos cirés et réchauffer vos coeurs après cette rentrée à fond les bourrins !!
Venez vous faufiler au Chalutier le vendredi 26 septembre 2025 pour une escale haute en couleurs, en mots et en rimes !
AU PROGRAMME :
? Atelier d’écriture – 17h30
Venez jongler avec les mots, tordre les phrases et faire danser les virgules (réservé aux +14 ans).
10 places seulement, alors YOLO : appelez Thomas au 07 50 67 86 35 pour réserver votre place
Les plus téméraires pourront déclamer leurs textes pendant la soirée, micro ouvert, coeur ouvert ??
Panier artistique « Nos regards d’ici » – 19h30
Une sortie de résidence dans le cadre de Culture & Territoires ?
Spectacle « Joue Là Comme Mehdi » par Mehdi Dix – 20h30
Spectacle littérire : mots qui claquent et font voyager. Première partie avec les artistes en herbe de l’atelier du jour.
* Buvette sur place
Ramenez vos copines, votre grand-mère, votre voisin grincheux, et surtout faites tourner l’info ! On compte sur votre énergie pour remplir le Chalutier d’amour, de culture et de chaleur humaine