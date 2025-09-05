Soirée atelier, panier artistique & spectacle

On hisse les voiles pour une soirée qui va décoiffer vos cirés et réchauffer vos coeurs après cette rentrée à fond les bourrins !!

OYÉ OYÉ MOUSSAILLON·NES ET MATELOT·ES

On hisse les voiles pour une soirée qui va décoiffer vos cirés et réchauffer vos coeurs après cette rentrée à fond les bourrins !!

Venez vous faufiler au Chalutier le vendredi 26 septembre 2025 pour une escale haute en couleurs, en mots et en rimes !

AU PROGRAMME :

? Atelier d’écriture – 17h30

Venez jongler avec les mots, tordre les phrases et faire danser les virgules (réservé aux +14 ans).

10 places seulement, alors YOLO : appelez Thomas au 07 50 67 86 35 pour réserver votre place

Les plus téméraires pourront déclamer leurs textes pendant la soirée, micro ouvert, coeur ouvert ??

Panier artistique « Nos regards d’ici » – 19h30

Une sortie de résidence dans le cadre de Culture & Territoires ?

Spectacle « Joue Là Comme Mehdi » par Mehdi Dix – 20h30

Spectacle littérire : mots qui claquent et font voyager. Première partie avec les artistes en herbe de l’atelier du jour.

* Buvette sur place

Ramenez vos copines, votre grand-mère, votre voisin grincheux, et surtout faites tourner l’info ! On compte sur votre énergie pour remplir le Chalutier d’amour, de culture et de chaleur humaine