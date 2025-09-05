Spectacle

Soirée atelier, panier artistique & spectacle

On hisse les voiles pour une soirée qui va décoiffer vos cirés et réchauffer vos coeurs après cette rentrée à fond les bourrins !!

Le 26/09/2025 17:30

301 côte Simond 26730 La Baume-d'Hostun Tél. 06 42 26 40 65

OYÉ OYÉ MOUSSAILLON·NES ET MATELOT·ES

Venez vous faufiler au Chalutier le vendredi 26 septembre 2025 pour une escale haute en couleurs, en mots et en rimes !

AU PROGRAMME :

? Atelier d’écriture – 17h30
Venez jongler avec les mots, tordre les phrases et faire danser les virgules (réservé aux +14 ans).
10 places seulement, alors YOLO : appelez Thomas au 07 50 67 86 35 pour réserver votre place
Les plus téméraires pourront déclamer leurs textes pendant la soirée, micro ouvert, coeur ouvert ??

Panier artistique « Nos regards d’ici » – 19h30
Une sortie de résidence dans le cadre de Culture & Territoires ?

Spectacle « Joue Là Comme Mehdi » par Mehdi Dix – 20h30
Spectacle littérire : mots qui claquent et font voyager. Première partie avec les artistes en herbe de l’atelier du jour.

* Buvette sur place

Ramenez vos copines, votre grand-mère, votre voisin grincheux, et surtout faites tourner l’info ! On compte sur votre énergie pour remplir le Chalutier d’amour, de culture et de chaleur humaine