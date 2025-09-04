Présence d’un des co-auteurs du livre. Discussions, mise en résonance avec les démarches d’éducation populaire dans le Diois. Ateliers de mise en pratique. Stand de la librairie.
Soirée autour de l’ouvrage collectif « Comment atterrir »
Soirée rencontre autour de l’ouvrage collectif « Comment atterrir? », une boussole pour le monde qui vient. Cet ouvrage fait suite à celui de Bruno Latour « Où atterrir? ». Organisée avec l’association Ecologie au Quotidien et la librairie Mosaïque.
3, rue Notre Dame 26150 Die Tél. 07 4 999 77 52