Soirée BARAKA

La Gare à Coulisses et la compagnie Transe Express organise une soirée de soutien au projet de caravane solidaire et culturelle Emmaüs Caucase. C’est l’occasion de faire la fête !

Les Tambours du Transe Express tentent leur chance car ils ont vraiment à coeur de participer au projet artistique et solidaire Emmaüs Caucase – sur la route.

C’est aussi l’occasion de soutenir la caravane culturelle qui part en Géorgie cet été pour soutenir la communauté Emmaüs de Tbilissi.

Une soirée qui casse la baraque avec une programmation musicale des plus délicates et festives viendra flatter ton ouïe de mélomane et finira immanquablement par faire hocher ton popotin !

Parmi les agités des baguettes de la Cie Transe Express, on aura l’occasion de tanguer avec le quartet de rue Murène, la fanfare aux sonorités des balkans du Taraf des 3 becs, pour finir sur le dance floor avec Dj Tigroove et Just for Dance Selecta.

Buvette & cuisine géorgienne