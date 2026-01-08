Soirée Blanche à La Ferme Chapouton – 1ere édition

Venez vivre une expérience inédite à la Ferme Chapouton à Grignan ! Pour cette première édition de notre soirée blanche, la véranda se transformera en une véritable piste de danse, offrant une vue imprenable sur le majesteux Chateau de Grignan

Soirée Blanche à la Ferme Chapouton – Première Édition !

Préparez-vous à danser sur les rythmes envoûtants de nos artistes invités : Élodie Balestra, révélée par « The Voice », ainsi que DJ Profiler et DJ YO F, qui vous feront vibrer toute la soirée.

Pour accompagner cette soirée festive, nous vous proposons une restauration sur place avec de délicieuses planches de charcuterie, fromage et tapas, idéales pour partager entre amis.

Tenue correcte exigée. Enfilez vos plus belles tenues blanches et rejoignez-nous pour une soirée mémorable placée sous le signe de la convivialité et de la danse !

Ne manquez pas cet événement unique dans un cadre exceptionnel. Réservez dès maintenant votre place et préparez-vous à vivre une nuit magique à la Ferme Chapouton !

Informations et réservations : 07 80 29 31 01

