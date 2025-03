Soirée blind test au profit des lamas des plaines

Au programme :

Blind Test musical

Petite restauration

Buvette

Et des surprises pour les gagnants !

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’Institut de Médiation Animale Lamas des Plaines, qui oeuvre pour le bien-être animal et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Rassemblez vos amis et préparez-vous à vibrer au rythme de la musique tout en soutenant une belle cause !