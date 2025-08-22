Réservation auprès de la boulangerie Addiction et Vergers des grives ou par téléphone au comité des fêtes. Au programme extrait de comédies musicales comme Starmania, le roi soleil, Notre dame de Paris, Mamam mia! ou résiste.
Le repas est inclus : entrée, plat, fromage, dessert et café
Soirée cabaret et DJ sur les comédies musicales
Venez vous amuser au rythme des grandes comédies musicales françaises lors d’une soirée Cabaret et DJ avec « il etait une fois les comédie musicales cie Magenta ». Repas et soirée inclus dans le billet ! Attention réservation possible jusqu’au 27 septembre.
7 Avenue du Rhône 26600 Pont-de-l'Isère
