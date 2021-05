Soirée Cabaret – Portes en fête

Soirée cabaret avec l’humoriste François Martinez et la compagnie Divines Fantaisies. Un voyage musical, dans une ambiance de fête et d’humour, qu’il soit tropical, oriental, cinématographique, ou encore typiquement parisien avec French Cancan.

Divines Fantaisies : Créé en 2001 Divines Fantaisies est incontestablement l’une des Compagnies les plus en vogue actuellement, résolument moderne dans son répertoire, tout en conservant les tableaux traditionnels qui font le succès des meilleures revues françaises.

Les costumes magnifiques de strass, de plumes et de paillettes, le sourire ravageur et les yeux flambeurs des artistes sexy à souhait font que le charme opère dès les premières notes du spectacle.

Cette revue assurément talentueuse a pour seul but de vous faire plaisir grâce à un spectacle unique, féerique et classieux.

François Martinez : Les magiciens ont-ils des pouvoirs ou ne sont-ils que d’habiles menteurs ?

Le spectacle de François Martinez fait la part belle à une magie surprenante et moderne, il enchaîne une série de miracles avec un Rubik’s Cube, le DVD de Kill Bill, son film préféré, une canette de soda et même un drone. A chacun d’y croire ou d’imaginer qu’il y a un truc.

François Martinez ne nie pas l’entourloupe et s’amuse de notre crédulité dans un spectacle caustique, tonique et diablement irrésistible, alternant stand-up, mentalisme et magie.