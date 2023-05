Soirée caritative : Le Rotary fait son show

Le Rotary Club Montelimar organise avec la Mirandolina et compagnie une soirée caritative pour soutenir l’association le FIEF ! Les fonds récoltés seront utilisés au profit des jeunes artistes venant se former chez nous.

Venez nombreux.ses pour partager un moment convivial et un bon repas à l’Espace Teste – Restaurant Les terrasses.

Inscription sur Hello Asso:

https://www.helloasso.com/…/eve…/le-rotary-fait-son-show